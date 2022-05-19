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Американец погиб под завалом своей песочной норы на пляже

Американец погиб под завалом своей песочной норы на пляже Подросток, копавший нору на пляже в штате Нью-Джерси, был погребен под песочным завалом вместе с сестрой. Он погиб, сестра была спасена.
Другие страны
19 мая 2022 г. 09:52
Американец погиб под завалом своей песочной норы на пляже

Подросток, копавший нору на пляже в штате Нью-Джерси, был погребен под песочным завалом вместе с сестрой. Он погиб, сестра была спасена.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

Полиция сообщила, что их офицеры и подразделения скорой помощи были направлены примерно в 16:09 на пляж возле в связи с сообщениями о двух подростках, которых завалило песком. 18-летний Леви Каверли из штата Мэн трагически погиб при обрушении, в то время как его 17-летняя сестра, была спасена и получила медицинскую помощь на месте происшествия.

По сообщениям полиции, подростки "рыли большую яму, когда она обрушилась и накрыла обоих".

17-летний подросток был первым извлечен из ямы, в то время как экипажи извлекли тело Каверли из песка примерно в 18:45.

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Версия на английском языке US teen digging hole on beach dead after being buried under collapsed sand

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