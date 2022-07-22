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Американец одновременно заразился коронавирусом и оспой обезьян

Американец одновременно заразился коронавирусом и оспой обезьян Американец Митчо Томпсон из Себастополя в Калифорнии заразился коронавирусом и обезьяньей оспой одновременно.
Другие страны
22 июля 2022 г. 20:21
Американец одновременно заразился коронавирусом и оспой обезьян

Американец Митчо Томпсон из Себастополя в Калифорнии заразился коронавирусом и обезьяньей оспой одновременно.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом пишет издание The New York Post.

Как рассказал Митчо, в конце июня у него был положительный результат на коронавирус, а после этого он начал замечать небольшие красные пятна на спине, ногах, руках и шее.

Врач подтвердил, что у него были обнаружены COVID-19 и оспа обезьян, отметил мужчина.

По его словам, два вируса одновременно вызвали у него ощущение, будто у него тяжелый случай гриппа. Во время болезни у него проявлялись лихорадка, затрудненное дыхание, озноб, боли в теле и кожные поражения.

Он также подчеркнул, что едва ли мог встать с кровати и ему постоянно хотелось пить.

Специалист по инфекционным заболеваниям Стэнфордского университета доктор Дин Уинслоу заявил, что такие случаи не исключение и назвал их «невероятным невезением».

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