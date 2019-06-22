Американец напал на сотрудников службы безопасности аэропорта - ВИДЕО

В американском аэропорту мужчина напал на десяток сотрудников службы авиационной безопасности.

Об этом сообщил телеканал ABC, передает Report.

Инцидент произошел утром во вторник, 18 июня, в международном аэропорту Финикс-Скай-Харбор в городе Финикс (штат Аризона). На кадрах видно, как мужчина проскакивает через металлодетектор на пункте предполетного досмотра. Он сбивает с ног одного из сотрудников, позже накидывается на других.

В итоге злоумышленника обезвредили. Им оказался 19-летний Тайлер Гарнер. Мужчину арестовали, предъявив обвинения в нарушении правил безопасности аэропорта и сопротивлении при задержании.

Как отмечает телеканал, в результате инцидента пострадали пять сотрудников воздушной гавани. Мотивы обвиняемого пока не известны.