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Американец месяцами "спасался" от COVID-19 в аэропорту

Американец месяцами "спасался" от COVID-19 в аэропорту Полиция в США арестовала жителя Калифорнии, который три месяца прожил в аэропорту Чикаго, поскольку из-за коронавируса опасался возвращения в родной штат
Другие страны
18 января 2021 г. 12:22
Американец месяцами спасался от COVID-19 в аэропорту

Полиция в США арестовала жителя Калифорнии, который три месяца прожил в аэропорту Чикаго, поскольку из-за коронавируса опасался возвращения в родной штат. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NBC5 Chicago.

Согласно правоохранителям, 36-летний Адитья Сингх прибыл в Чикаго 19 октября и с этого момента жил в зоне безопасности международного аэропорта О'Хара. Он был задержан только 16 января, когда его попросили предъявить удостоверение личности. Сингх показал жетон, который, как выяснилось, один из сотрудников аэропорта потерял в конце октября.

По словам Сингха, он питался едой, которой с ним делились пассажиры аэропорта.

Государственный защитник сообщила, что Сингх живет в пригороде Лос-Анджелеса . В настоящее время он безработный, хотя изучал гостиничный бизнес и имеет степень магистра. Почему, "спасаясь" от коронавируса, он прибыл именно в аэропорт Чикаго, остается неясным.

Нарушителю предъявлены обвинения в незаконном проникновении на запрещенную территорию и мелкой краже.

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Версия на английском языке Man found living in Chicago airport for three months 'due to fear of Covid'

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