Американец арестован за попытку взрыва синагоги

Полиция Колорадо арестовала местного жителя Ричарда Холцера, планировавшего устроить взрыв в синагоге.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

По данным полиции, 27-летний мужчина с сообщниками планировал взорвать синагогу в городе Пуэбло.

В ФБР пояснили, что мужчина активно высказывал антисемитские взгляды в соцсетях.

Когда агенты ведомства под прикрытием встретились с мужчиной, он заявил, что намерен начать "священную войну", а также подробно пересказал им план нападения.

В результате Холцер был задержан за несколько часов до планируемого взрыва, ему грозит многолетнее тюремное заключение.