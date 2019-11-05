Американец арестован за попытку взрыва синагоги

Полиция Колорадо арестовала местного жителя Ричарда Холцера, планировавшего устроить взрыв в синагоге.
Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.
По данным полиции, 27-летний мужчина с сообщниками планировал взорвать синагогу в городе Пуэбло.
В ФБР пояснили, что мужчина активно высказывал антисемитские взгляды в соцсетях.
Когда агенты ведомства под прикрытием встретились с мужчиной, он заявил, что намерен начать "священную войну", а также подробно пересказал им план нападения.
В результате Холцер был задержан за несколько часов до планируемого взрыва, ему грозит многолетнее тюремное заключение.
Anar TağıyevАвтор новости