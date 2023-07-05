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Американцы в 247-й раз отметили День независимости США

Американцы в 247-й раз отметили День независимости США Американцы в 247-й раз отметили День независимости Соединенных Штатов.
Другие страны
5 июля 2023 г. 07:36
Американцы в 247-й раз отметили День независимости США

Американцы в 247-й раз отметили День независимости Соединенных Штатов.

Как передает местное бюро Report, в этом году миллионы людей приняли участие в фейерверке.

Исторический день отметили также в восточном побережье Нью-Йорка.

Начавшись с нью-йоркской Таймс-сквер, красочное шоу фейерверков, прошедшее вокруг Бруклинского и Манхэттенского мостов, завершилось на "Эмпайр-стейт-билдинг".

Красочное шоу, организованное полицейским управлением Нью-Йорка, транслировалось в прямом эфире на мониторах, расставленных на улицах, и на местных телеканалах.

Отметим, что 4 июля отмечается в США как день принятия Декларации независимости США, провозгласившей независимость страны от Великобритании в 1776 году. Большинство американцев называют этот праздник "Четвертое июля".

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ müstəqilliyinin 247-ci ildönümü atəşfəşanlıqla qeyd edilib

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