​Американцы требуют лишить Трампа звезды на Аллее славы в Голливуде

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Почти 19 тысяч человек из США и других стран к настоящему времени поддержали опубликованную в интернете петицию к властям американского города Лос-Анджелес (штат Калифорния) с требованием лишить именной звезды на Аллее славы Голливуда миллиардера Дональда Трампа, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

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Авторы петиции заверяют, что Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, в течение нынешней предвыборной кампании делал слишком много оскорбительных заявлений, чем восстановил против себя многих жителей США. Из-за этого звезду с его именем, вмонтированную в тротуар Голливудского бульвара, регулярно пачкают или закрашивают краской вандалы.

Трамп удостоился звезды на Аллее славы в 2007 году за продюсирование популярного реалити-шоу под названием "Ученик" (The Apprentice) на американском канале NBC. В этой программе бизнесмены боролись за право работать в одной из компаний Трампа. По данным местных телекомпаний, представители голливудской торговой палаты, которая принимает решения, касающиеся именных звезд, не планируют выполнять требования людей, поддержавших петицию.