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Американцы потратили рекордную сумму в "черную пятницу"

Американцы потратили рекордную сумму в "черную пятницу" Жители США в условиях пандемии нового коронавируса потратили рекордные $9 млрд на покупки в интернет-магазинах в "черную пятницу" - день крупных распродаж, который следует за отмечаемым в четвертый четверг ноября Днем благодарения.
Другие страны
29 ноября 2020 г. 09:11
Американцы потратили рекордную сумму в черную пятницу

Жители США в условиях пандемии нового коронавируса потратили рекордные $9 млрд на покупки в интернет-магазинах в "черную пятницу" - день крупных распродаж, который следует за отмечаемым в четвертый четверг ноября Днем благодарения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство Associated Press со ссылкой на данные компании Adobe Analytics, которая анализирует информацию от 80 из 100 крупнейших американских торговых сетей.

В прошлом году данный показатель составил $7,4 млрд, в 2018 году - $6,2 млрд. Как констатируют исследователи, рост интереса к интернет-магазинам обусловлен тем, что во многих штатах из-за пандемии действуют ограничения на работу обычных торговых точек.

Наибольшим спросом в минувшую "черную пятницу" пользовались мобильные устройства, различная бытовая техника. По сравнению с прошлыми годами значительно снизился интерес покупателей к ювелирным изделиям и обуви.

Согласно оценкам Adobe Analytics, в предстоящий 30 ноября "киберпонедельник" американцы потратят на покупки в интернет-магазинах от $10,8 млрд до $12,7 млрд. Если прогноз оправдается, то это также станет новым рекордом. В "киберпонедельник" в США в интернет-магазинах часто предоставляют скидки.

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Версия на азербайджанском языке Amerikalılar “Qara cümə”də 9 milyard dollar xərcləyib

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