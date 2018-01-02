Американцы понесли потери в Афганистане

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ В афганской провинции Нангархар в ходе боёв погиб американский военнослужащий, четверо ранены.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает NBC News.

«Один военнослужащий США погиб, ещё четыре получили ранения во время боестолкновений в Ачине, провинции Нангархар 1 января», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что генеральный инспекторат Министерства обороны США отчитался о миллионных потерях государственного имущества в Афганистане.