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    Американцы понесли потери в Афганистане

    В ходе боёв погиб один военнослужащий, четверо ранены

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ В афганской провинции Нангархар в ходе боёв погиб американский военнослужащий, четверо ранены.

    Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает NBC News.

    «Один военнослужащий США погиб, ещё четыре получили ранения во время боестолкновений в Ачине, провинции Нангархар 1 января», — говорится в сообщении.

    Ранее стало известно, что генеральный инспекторат Министерства обороны США отчитался о миллионных потерях государственного имущества в Афганистане. 

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