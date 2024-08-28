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США оставят в Узбекистане вывезенную из Афганистана военную авиатехнику

США оставят в Узбекистане вывезенную из Афганистана военную авиатехнику Власти Узбекистана и США договорились о судьбе американских военных самолетов и вертолетов, которые в августе 2021 года афганские военные перебросили на территорию Узбекистана.
Другие страны
28 августа 2024 г. 11:56
США оставят в Узбекистане вывезенную из Афганистана военную авиатехнику

Власти Узбекистана и США договорились о судьбе американских военных самолетов и вертолетов, которые в августе 2021 года афганские военные перебросили на территорию Узбекистана.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на посла США в Ташкенте.

"Будет в Узбекистане. Да, это уже официально", - сказал посол. По его словам, стороны уже реализуют совместную программу.

Хеник добавил, что эта техника никогда не была афганской: "Они [армия Афганистана] использовали ее, но мы всегда были владельцами".

Ранее узбекские СМИ сообщали, что американская Sierra Nevada Corporation отремонтирует для Узбекистана шесть самолетов Pilatus PC-12, которые вместе с другой авиатехникой афганские военные, нарушив границу, перегнали в Узбекистан на фоне прихода к власти талибов.

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