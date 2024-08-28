США оставят в Узбекистане вывезенную из Афганистана военную авиатехнику

Власти Узбекистана и США договорились о судьбе американских военных самолетов и вертолетов, которые в августе 2021 года афганские военные перебросили на территорию Узбекистана.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на посла США в Ташкенте.
"Будет в Узбекистане. Да, это уже официально", - сказал посол. По его словам, стороны уже реализуют совместную программу.
Хеник добавил, что эта техника никогда не была афганской: "Они [армия Афганистана] использовали ее, но мы всегда были владельцами".
Ранее узбекские СМИ сообщали, что американская Sierra Nevada Corporation отремонтирует для Узбекистана шесть самолетов Pilatus PC-12, которые вместе с другой авиатехникой афганские военные, нарушив границу, перегнали в Узбекистан на фоне прихода к власти талибов.