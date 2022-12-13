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Граждане США назвали главную проблему уходящего года для их страны

Граждане США назвали главную проблему уходящего года для их страны Граждане США назвали главной проблемой уходящего года для их страны неудовлетворительную, по их мнению, работу американского руководства.
Другие страны
13 декабря 2022 г. 19:26
Граждане США назвали главную проблему уходящего года для их страны

Граждане США назвали главной проблемой уходящего года для их страны неудовлетворительную, по их мнению, работу американского руководства.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют данные опроса Gallup.

Согласно опубликованным во вторник результатам опроса, 19% опрошенных заявили, что самая важная проблема для США - это правительство. Еще 16% сочли таким вызовом инфляцию и рост цен, 12% больше всего обеспокоены состоянием экономики в целом.

В топ-10 главных проблем, по мнению американцев, также вошли иммиграция, цены на бензин, преступность и бедность.

При этом в США уменьшилась доля тех, кто считает главной проблемой 2022 года спецоперацию России на Украине. Около 1% респондентов полагают, что это самая важная проблема для США. В марте этого года этот показатель составлял 9%.

Опрос проводился в ноябре и начале декабря 2022 года. В нем приняли участие около 1 тыс. человек. Исследование также учитывает средние данные опросов за последний год.

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