Американцы назвали лучшего президента США

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Почти половина граждан США назвали лучшим президентом, правившим при их жизни, Барака Обаму, отдав ему первое или второе место.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса американского центра изучения общественного мнения Pew.

Сообщается, что 2002 американцев попросили в свободной форме ответить на вопрос: "Кто из президентов за время вашей жизни лучше всего исполнял свою работу?". В итоговых результатах учитывали первые два места.

По данным исследования, Барака Обаму назвали первым или вторым 44% американцев, 33% выбрали Билла Клинтона и еще 32% считают лучшим президентом США Рональда Рейгана.

Отмечается, что 19% американских граждан выбрали первым или вторым вариантом нынешнего главу государства Дональда Трампа.