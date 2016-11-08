Американцы избирают нового президента

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Соединенных Штатах во вторник проходят всеобщие выборы.
Как передает Report, американцам предстоит выбрать нового президента и вице-президента страны, а также переизбрать весь состав Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторов 12 штатов и мэров ряда городов.
На пост претендуют кандидат от Демократической партии экс-госсекретарь Хиллари Клинтон и кандидат от Республиканской партии бизнесмен Дональд Трамп
Согласно опросам, американцы в своих предпочтениях склоняются в сторону Клинтон. Если она победит, то кресло в Белом доме впервые в истории США займет женщина. Однако интрига сохраняется до последней минуты: у миллиардера Трампа есть шансы дать ей бой.
News DepartmentАвтор новости
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