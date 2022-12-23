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Население США предупредили о серьезном похолодании

Население США предупредили о серьезном похолодании Более половины населения США предупредили о "взрывном циклоне", который принесет серьезное похолодание и снежный шторм.
Другие страны
23 декабря 2022 г. 22:02
Население США предупредили о серьезном похолодании

Более половины населения США предупредили о "взрывном циклоне", который принесет серьезное похолодание и снежный шторм.

Об этом Report передает со ссылкой на СNN.

По данным Национальной метеорологической службы, крупный арктический взрыв понизит температуру до опасного уровня на большей части территории страны и самая снежная часть шторма еще впереди.

Холодный воздух и шторм так или иначе влияют почти на все штаты: более 200 млн человек от побережья до побережья были предупреждены об ухудшении погоды.

Национальная метеорологическая служба предупредила, что на выходных в некоторых штатах температура опустится до отметки -45 градусов по Цельсию.

"Холодный ветер такой силы при такой температуре вызывает обморожение менее чем за пять минут, а при длительном воздействии возможно переохлаждение и смерть", - говорится в предупреждении.

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