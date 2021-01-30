Американцев обязали носить маски в общественном транспорте

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сделали обязательным ношение масок в общественном транспорте, в том числе в самолетах и поездах

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сделали обязательным ношение масок в общественном транспорте, в том числе в самолетах и поездах, с позднего вечера понедельника по местному времени из-за ситуации с коронавирусом.

Как передает Report, об этом следует из заявления американского регулятора.

"Центры по контролю и профилактике заболеваний издали приказ 29 января 2021 года, требующий от передвигающихся на транспорте ношение масок для предотвращения распространения вируса, вызывающего COVID-19", - говорится в заявлении CDC.

Ограничения будут действовать в отношении пассажиров общественного транспорта, в частности, в поездах, метро, автобусах, такси и на судах, а также в самолетах. При этом быть в маске должны въезжающие на территорию США или покидающие ее, а также пассажиры, совершающие поездки по стране.

Маски должны будут носить и работники транспорта (водители, кондукторы и другие сотрудники). Регулятор указывает, что маски обязательно должны "закрывать рот и нос", когда пассажир ожидает транспорт, совершает посадку, поездку или высадку.