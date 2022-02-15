Американцам рекомендовали не ехать в Южную Корею из-за темпов роста COVID

Правительство США в понедельник посоветовало своим гражданам воздержаться от поездок в Южную Корею на фоне сообщений о росте числа заболеваний COVID-19 в стране.

Правительство США в понедельник посоветовало своим гражданам воздержаться от поездок в Южную Корею на фоне сообщений о росте числа заболеваний COVID-19 в стране.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) добавили Южную Корею в категорию стран "очень высокого" риска, 4 уровня.

"Если вам необходимо отправиться в Южную Корею, убедитесь перед поездкой, что вы вакцинированы", - говорится в сообщении на сайте CDC. При этом отмечается, что даже наличие вакцин не исключает, что человек может "подвергаться риску заражения и распространения COVID-19".

Государственный департамент США также рекомендовал избегать поездок в Южную Корею и отнес страну к максимальному - 4-му уровню опасности.

Тем временем в Южной Корее зарегистрирован очередной антирекорд по числу новых случаев заражения COVID-19. По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), в стране за минувшие сутки зарегистрировано 57 тыс. 177 новых случаев заражения COVID-19, скончался 61 человек. Днем ранее сообщалось о 54 тыс. 619 новых случаях заболевания COVID-19.

По данным KDCA, уровень смертности составил 0,49%.

Органы здравоохранения предупредили, что примерно к концу этого месяца число ежедневных новых случаев заболевания может достичь 170 тыс. А Государственный институт математических наук подсчитал, что к началу следующего месяца эта цифра может вырасти до 360 тыс.