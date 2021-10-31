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American Airlines за два дня отменила свыше 1 тыс. рейсов

American Airlines за два дня отменила свыше 1 тыс. рейсов Компания American Airlines отменила с пятницы более 1 тыс. рейсов из-за ухудшения погодных условий.
Другие страны
31 октября 2021 г. 09:33
American Airlines за два дня отменила свыше 1 тыс. рейсов

Компания American Airlines отменила с пятницы более 1 тыс. рейсов из-за ухудшения погодных условий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующие данные опубликованы в субботу на портале FlightAware, отслеживающем передвижения воздушных судов.

По его информации, авиакомпания в пятницу отменила 542 рейса, в субботу - 485. Кроме того, были отменены 23 запланированных на воскресенье полета.

В то же время в служебной записке американской авиакомпании, которая имеется в распоряжении телеканала CNBC, говорится, что проблемы возникли из-за сильного порыва ветра, который привел к сокращению пропускной способности международного аэропорта Далласа (штат Техас), а также из-за членов экипажа, которые покинули свои рабочие места.

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Версия на азербайджанском языке “American Airlines” pis havaya görə mindən çox uçuşu ləğv edib

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