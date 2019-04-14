American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 19 августа

Авиакомпания American Airlines объявила о продлении приостановки полетов самолетов Boeing 737 MAX до 19 августа.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, заявление опубликовано на сайте компании в воскресенье. Ранее запрет был установлен до 5 июня.

"Мы приняли решение продлить отмену рейсов, осуществляемых на самолетах Boeing 737 MAX, до 19 августа включительно", - говорится в пресс-релизе от имени руководства компании. "Мы в значительной степени уверены, что (модели) MAX пройдут переаттестацию до этого времени", - указано в заявлении.

Авиакомпания добавила, что, таким образом, будет отменено около 115 рейсов в день, что составляет около 1,5% всех ежедневных рейсов в США.