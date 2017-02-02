American Airlines открыла первый офис на Кубе

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Американская авиакомпания American Airlines открыла первое представительство на Кубе, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Прямое авиасообщение между странами было прекращено 55 лет назад. Восстановлено оно было 31 августа прошлого года.

American Airlines стала третьей американской авиакомпанией, которая восстановила регулярное авиасообщение с Кубой в сентябре 2016 года. Тогда она открыла рейсы Майами – Сьенфуэгос и Майами – Ольгин.