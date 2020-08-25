American Airlines намерена уволить 19 тыс. сотрудников

Американская авиакомпания American Airlines, входящая в число крупнейших в США, намерена уволить около 19 тыс.сотрудников.

Американская авиакомпания American Airlines, входящая в число крупнейших в США, намерена уволить около 19 тыс. сотрудников.

Как передает Report, об этом сообщил во вторник телеканал CNBC.

Его журналисты ознакомились с уведомлением, распространенным среди сотрудников авиаперевозчика. В нем отмечается, что увольнения начнутся с 1 октября. Эти планы могут быть пересмотрены, если власти США представят American Airlines дополнительную финансовую помощь.

Крупные американские авиакомпании, в том числе American Airlines, ранее получили федеральную помощь в размере 25 млрд долларов США. Данные средства предоставлялись в виде грантов, поэтому их не нужно возвращать. Согласно условиям предоставления данной помощи, перевозчики не имеет право осуществлять массовые увольнения до конца сентября.