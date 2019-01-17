Амазонские дельфины попали в категорию вымирающих видов в Красной книге

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Амазонские пресноводные дельфины (Inia geoffrensis) признаны вымирающим видом, в такую категорию они были переведены в Красной книге Международного союза охраны природы и природных ресурсов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об том сообщил WWF.

До этого дельфины были в категории уязвимые виды, то есть нуждались в мониторинге численности и темпа размножения, а также в мерах, способствующих сохранению их среды обитания. Новая категория означает, что число этих животных крайне мало в природе и существует большая угроза среде их обитания.WWF совместно с другими организациями в течение года наблюдал за розовыми (амазонскими) дельфинами с помощью спутниковых датчиков. "Эта новая категория - это возможность сохранить речных дельфинов, это призыв к тому, чтобы страны региона приоритизировали в своей повестке сохранение этого вида и создали стратегические механизмы, чтобы защитить природное наследие, которое они представляют", - говорится в сообщении.Дельфины зачастую попадают в рыболовные сети. Их также вылавливают и уничтожают рыбаки за повреждение сетей. Еще в 80-х годах прошлого года эта практика была запрещена в целом ряде латиноамериканских стран. Кроме того, на популяцию дельфинов влияет строительство плотин, сельскохозяйственное и химическое загрязнение водоемов.

Напомним, что в мае 2018 года в Лянкяране была найдена занесённая в Красную книгу бабочка Махаон.