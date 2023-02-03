Amazon, Meta, Alphabet и Microsoft потратят более 10 млрд долларов из-за сокращений штата

Компании Amazon, Meta, Alphabet и Microsoft в совокупности потратят более 10 млрд долларов из-за массовых сокращений и других мер по экономии.
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Несмотря на высокие предварительные расходы компаний, включая выходные пособия, инвесторы, похоже, воодушевлены принятыми мерами.
С момента официального объявления о сокращениях компании в совокупности увеличили свою рыночную капитализацию более чем на 800 млрд долларов. Стоимость Meta почти удвоилась после того, как в ноябре было объявлено о сокращении рабочих мест.