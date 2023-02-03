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Amazon, Meta, Alphabet и Microsoft потратят более 10 млрд долларов из-за сокращений штата

Amazon, Meta, Alphabet и Microsoft потратят более 10 млрд долларов из-за сокращений штата Компании Amazon, Meta, Alphabet и Microsoft в совокупности потратят более 10 млрд долларов из-за массовых сокращений и других мер по экономии.
Другие страны
3 февраля 2023 г. 20:58
Amazon, Meta, Alphabet и Microsoft потратят более 10 млрд долларов из-за сокращений штата

Компании Amazon, Meta, Alphabet и Microsoft в совокупности потратят более 10 млрд долларов из-за массовых сокращений и других мер по экономии.

Как передает Report со ссылкой на газету Financial Times, американские компании, проводящие крупнейшие сокращения рабочих мест в технологическом секторе, раскрыли высокие расходы, связанные с их усилиями по реструктуризации. Упомянутые четыре корпорации ранее объявили о сокращении 50 000 рабочих мест.

Несмотря на высокие предварительные расходы компаний, включая выходные пособия, инвесторы, похоже, воодушевлены принятыми мерами.

С момента официального объявления о сокращениях компании в совокупности увеличили свою рыночную капитализацию более чем на 800 млрд долларов. Стоимость Meta почти удвоилась после того, как в ноябре было объявлено о сокращении рабочих мест.

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