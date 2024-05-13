Amazon инвестирует 1,2 млрд евро в облачную инфраструктуру Франции

Amazon инвестирует 1,2 млрд евро в облачную инфраструктуру Франции.

Amazon инвестирует 1,2 млрд евро в облачную инфраструктуру Франции.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу французского отделения Amazon Фредерика Дюваля.

По данным агентства, американская компания Amazon инвестирует 1,2 млрд евро в инфраструктуру облачных сервисов, необходимых для технологий генеративного искусственного интеллекта (ИИ), во Франции.

Инвестиции позволят расширить инфраструктуру генеративного ИИ, а также логистическую инфраструктуру в регионе Овернь – Рона – Альпы. Часть инвестиций будет направлена на расширение логистической сети, чтобы увеличить скорость доставки и сократить выбросы углекислого газа.

Ранее Meta и Google открыли во Франции исследовательские центры ИИ. Сейчас Amazon владеет более чем 35 логистическими объектами во Франции.