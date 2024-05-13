О нас

Amazon инвестирует 1,2 млрд евро в облачную инфраструктуру Франции

Amazon инвестирует 1,2 млрд евро в облачную инфраструктуру Франции Amazon инвестирует 1,2 млрд евро в облачную инфраструктуру Франции.
Другие страны
13 мая 2024 г. 15:18
Amazon инвестирует 1,2 млрд евро в облачную инфраструктуру Франции

Amazon инвестирует 1,2 млрд евро в облачную инфраструктуру Франции.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу французского отделения Amazon Фредерика Дюваля.

По данным агентства, американская компания Amazon инвестирует 1,2 млрд евро в инфраструктуру облачных сервисов, необходимых для технологий генеративного искусственного интеллекта (ИИ), во Франции.

Инвестиции позволят расширить инфраструктуру генеративного ИИ, а также логистическую инфраструктуру в регионе Овернь – Рона – Альпы. Часть инвестиций будет направлена на расширение логистической сети, чтобы увеличить скорость доставки и сократить выбросы углекислого газа.

Ранее Meta и Google открыли во Франции исследовательские центры ИИ. Сейчас Amazon владеет более чем 35 логистическими объектами во Франции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Amazon to invest $1.3B in France, create 3,000 jobs

Экслюзивные новости

ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
10 мая 2024 г. 12:45
Гендиректор ИСЕСКО: COP29 станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата
Гендиректор ИСЕСКО: COP29 станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата
10 мая 2024 г. 12:23
Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества
Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества
10 мая 2024 г. 12:14
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
8 мая 2024 г. 12:32
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
6 мая 2024 г. 10:22
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
6 мая 2024 г. 09:05
Шарифов: Правительство может привлечь средства АБР для железнодорожной инфраструктуры 
Шарифов: Правительство может привлечь средства АБР для железнодорожной инфраструктуры 
4 мая 2024 г. 18:42
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
4 мая 2024 г. 15:32
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
4 мая 2024 г. 13:28
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении Дня матери
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении "Дня матери"
3 мая 2024 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi