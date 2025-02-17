Алжирский политик: Франция продолжает колониальную политику

Франция до сих пор не отказалась от своей колониальной политики.

Франция до сих пор не отказалась от своей колониальной политики.

Об этом французскому бюро Report заявил французский политик алжирского происхождения Болем Снави.

По его словам, черепа обезглавленных алжирских солдат, которые хранятся в одном из музеев Франции, должны быть немедленно возвращены на родину. "По данным исследований алжирских экспертов, их число достигает 86. Это одна из самых жестоких и позорных страниц французского колониализма", - отметил он.

Б. Снави подчеркнул, что президент Эммануэль Макрон должен официально признать преступления, совершенные Францией в Алжире.

"Алжирцев убивали в пещерах отравляющими газами, тысячи людей погибли в результате ядерных испытаний, многие подверглись насильственной депортации. Франция должна немедленно вернуть черепа погибших солдат и официально признать свою ответственность за совершенные в Алжире преступления. Рано или поздно историческая справедливость восторжествует", - заявил Снави.