Алжирские военные ликвидировали четырех исламистов на севере страны

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Алжира в пятницу ликвидировали четырех боевиков террористической группировки "Аль-Каида в Исламском Магрибе" в провинции Айн-Дефла на севере страны, сообщает местное информационное агентство APS со ссылкой на министерство обороны.

"Четверо террористов принадлежали к кровожадной группировке, совершившей подлое нападение на наших солдат 17 июля 2015 года", — говорится в заявлении ведомства.

Как отмечает министерство, военным удалось обнаружить три автомата Калашникова, боеприпасы, гранаты, а также бинокли и запасы продовольствия. Операция продолжается.

Боевики напали на армейскую колонну в провинции Айн-Дефла 17 июля 2015 года. Жертвами нападения стали девять солдат. Ответственность за атаку взяла на себя организация "Аль-Каида в странах исламского Магриба", отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".