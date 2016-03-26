​Алжирские силовики ликвидировали группу террористов на севере страны

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В Алжире в результате армейской операции сегодня была ликвидирована группа из трех террористов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в министерстве национальной обороны североафриканской страны.

По данным ведомства, вооруженные боевики были обнаружены и уничтожены в районе Тадмаит (провинция Тизи-Узу), находящемся на севере страны. Силовики вышли на след террористов в ходе поисковой операции в лесном массиве Сид Али Бунаб.

Среди ликвидированных боевиков значится опасный преступник, примкнувший к террористам в 2008 году. Военнослужащим также удалось захватить арсенал и снаряжение террористов, включая автоматы, боеприпасы, бинокли, материалы для изготовления взрывчатки, средства связи. "Операция в лесном массиве продолжается", - добавили в министерстве.