Алжир запретил пролет ВВС Франции в случае вторжения в Нигер

Власти Алжира запретили пролет военных самолетов Франции над своей территорией в случае возможной военной интервенции в Нигер.

Власти Алжира запретили пролет военных самолетов Франции над своей территорией в случае возможной военной интервенции в Нигер.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает алжирское радио Radio Algérienne.

Власти Алжира отклонили просьбу Франции осуществлять полеты над своей территорией для нанесения удара по Нигеру.

В сообщении радио отмечается, что после отказа со стороны Алжира Париж обратился с аналогичной просьбой к руководству Марокко, которое одобрило французский запрос. Источники утверждают, что военная интервенция в Нигер "неизбежна, и вся военная техника уже готова".