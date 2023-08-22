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Алжир запретил пролет ВВС Франции в случае вторжения в Нигер

Алжир запретил пролет ВВС Франции в случае вторжения в Нигер Власти Алжира запретили пролет военных самолетов Франции над своей территорией в случае возможной военной интервенции в Нигер.
Другие страны
22 августа 2023 г. 17:05
Алжир запретил пролет ВВС Франции в случае вторжения в Нигер

Власти Алжира запретили пролет военных самолетов Франции над своей территорией в случае возможной военной интервенции в Нигер.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает алжирское радио Radio Algérienne.

Власти Алжира отклонили просьбу Франции осуществлять полеты над своей территорией для нанесения удара по Нигеру.

В сообщении радио отмечается, что после отказа со стороны Алжира Париж обратился с аналогичной просьбой к руководству Марокко, которое одобрило французский запрос. Источники утверждают, что военная интервенция в Нигер "неизбежна, и вся военная техника уже готова".

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Версия на английском языке Algeria bans French Air Force flight in case of military intervention in Niger

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