Алжир закрыл воздушное пространство для военных самолетов Франции

Власти Алжира закрыли свое воздушное пространство для военных самолетов Франции, осуществляющие миссию у берегов Африки.

Власти Алжира закрыли свое воздушное пространство для военных самолетов Франции, осуществляющие миссию у берегов Африки.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники.

Отношения между Алжиром и Парижем резко обострились после высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона о бывшей колонии. По данным французской газеты Le Monde, в минувший четверг президент на встрече с потомками тех, кто противостоял борцам за независимость Алжира, заявил, что официальная история Алжира была полностью переписана. Согласно приписываемым Макрону заявлениям, "история Алжира основана не на истинах, а, скорее, на дискурсе ненависти к Франции". Французская газета отмечает, что президент имел в виду алжирскую правящую элиту, а не общество в целом.

В Алжире высказывания французского президента расценили как вмешательство во внутренние дела и отозвали посла в Париже для консультаций. Негодование вызвали и высказывания Макрона о политической системы страны, заявившего, что глава Алжира "Абдельмаджид Теббун оказался в ловушке очень жесткой системы".