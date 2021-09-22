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Алжир закрыл воздушное пространство для авиации Марокко

Алжир закрыл воздушное пространство для авиации Марокко Высший совет безопасности Алжира принял решение закрыть воздушное пространство страны для марокканских военных и гражданских самолетов ввиду продолжающихся "провокаций враждебного характера" со стороны Марокко.
Другие страны
22 сентября 2021 г. 23:43
Алжир закрыл воздушное пространство для авиации Марокко

Высший совет безопасности Алжира принял решение закрыть воздушное пространство страны для марокканских военных и гражданских самолетов ввиду продолжающихся "провокаций враждебного характера" со стороны Марокко.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter администрации президента республики Абдельмаджида Теббуна.

"Высший совет безопасности, возглавляемый президентом республики, решил начиная с 22 сентября немедленно закрыть воздушное пространство для всей марокканской гражданской и военной авиации, а также для самолетов с марокканским регистрационным номером по причине продолжающихся провокаций и враждебных действий со стороны Марокко", - указано в заявлении.

Глава алжирского МИД Рамтан Ламамра 24 августа заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с Марокко из-за давних враждебных действий королевства, которые продолжаются до настоящего времени.

Алжир и Марокко в последние несколько десятилетий связывают крайне сложные отношения. Основным камнем преткновения наблюдатели называют проблему Западной Сахары, в отношении которой две соседние страны занимают противоположные позиции. Рабат считает бывшие испанские владения частью своей территории, Алжир поддерживает независимость Западной Сахары.

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