Алжир выступает против возможного военного вмешательства в Нигер

Алжир выступает против возможного военного вмешательства в Республику Нигер, где в результате совершенного 26 июля мятежа был отстранен от власти глава государства Мохамед Базум.

Алжир выступает против возможного военного вмешательства в Республику Нигер, где в результате совершенного 26 июля мятежа был отстранен от власти глава государства Мохамед Базум.

Как сообщает Report, об этом заявил алжирский президент Абдельмаджид Тиббун в интервью национальному телевидению.

"Размахивание военной интервенцией в Нигере является прямой угрозой Алжиру, и мы полностью и категорически ее отвергаем. Произошел переворот. И мы подтвердили, что выступаем за конституционную законность. И надо вернуться к этой законности. Мы готовы им помочь", - подчеркнул глава государства.