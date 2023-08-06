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Алжир выступает против возможного военного вмешательства в Нигер

Алжир выступает против возможного военного вмешательства в Нигер Алжир выступает против возможного военного вмешательства в Республику Нигер, где в результате совершенного 26 июля мятежа был отстранен от власти глава государства Мохамед Базум.
Другие страны
6 августа 2023 г. 08:10
Алжир выступает против возможного военного вмешательства в Нигер

Алжир выступает против возможного военного вмешательства в Республику Нигер, где в результате совершенного 26 июля мятежа был отстранен от власти глава государства Мохамед Базум.

Как сообщает Report, об этом заявил алжирский президент Абдельмаджид Тиббун в интервью национальному телевидению.

"Размахивание военной интервенцией в Нигере является прямой угрозой Алжиру, и мы полностью и категорически ее отвергаем. Произошел переворот. И мы подтвердили, что выступаем за конституционную законность. И надо вернуться к этой законности. Мы готовы им помочь", - подчеркнул глава государства.

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