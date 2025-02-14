Алжир призвал Францию признать ответственность за ядерные преступления в Сахаре

Франция должна официально признать свою полную ответственность за ядерные преступления, совершенные в алжирской Сахаре в минувшем веке.

Франция должна официально признать свою полную ответственность за ядерные преступления, совершенные в алжирской Сахаре в минувшем веке.

Как передает Report со ссылкой на алжирское радио , об этом заявил председатель Национального народного собрания (нижней палаты парламента) Алжира Брахим Бугали.

"Франция должна официально признать свою полную ответственность за ядерные преступления в сахарских районах, при этом не простым поверхностным политическим признанием, а признанием, за которым последует четкое моральное обязательство", - подчеркнул он в ходе мероприятия с участием членов правительства и депутатов, посвященного последствиям ядерных испытаний в республике.

"Франция должна проявить справедливость к жертвам ядерных взрывов и их семьям соразмерно пережитой ими трагедии и гарантировать законное право алжирцев на справедливость. Париж должен взять на себя ответственность за дезактивацию объектов захоронения радиоактивных и ядерных отходов и вернуть Алжиру все архивы испытательных полигонов, чтобы наши эксперты могли оценить ущерб и принять соответствующие меры", - отметил Бугали.

"Последствия этих ядерных взрывов должны поставить Францию перед лицом полной ответственности за свои действия и их неотвратимые результаты. Алжир никогда не согласится перевернуть эту страницу без представления счетов и не потерпит, чтобы это преступление осталось непризнанным", - заявил председатель ННС.

"Эта темная страница отвратительной колониальной истории, которая продолжает отбрасывать свою тень, не может быть перевернута, если Франция не возьмет на себя свою историческую и правовую ответственность за катастрофы, вызванные взрывами. Франция не может уклониться от этой ответственности посредством своих тщетных попыток обойти проблему и игнорировать факты", - сказал Бугали.