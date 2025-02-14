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Алжир призвал Францию признать ответственность за ядерные преступления в Сахаре

Алжир призвал Францию признать ответственность за ядерные преступления в Сахаре Франция должна официально признать свою полную ответственность за ядерные преступления, совершенные в алжирской Сахаре в минувшем веке.
Другие страны
14 февраля 2025 г. 02:27
Алжир призвал Францию признать ответственность за ядерные преступления в Сахаре

Франция должна официально признать свою полную ответственность за ядерные преступления, совершенные в алжирской Сахаре в минувшем веке.

Как передает Report со ссылкой на алжирское радио, об этом заявил председатель Национального народного собрания (нижней палаты парламента) Алжира Брахим Бугали.

"Франция должна официально признать свою полную ответственность за ядерные преступления в сахарских районах, при этом не простым поверхностным политическим признанием, а признанием, за которым последует четкое моральное обязательство", - подчеркнул он в ходе мероприятия с участием членов правительства и депутатов, посвященного последствиям ядерных испытаний в республике.

"Франция должна проявить справедливость к жертвам ядерных взрывов и их семьям соразмерно пережитой ими трагедии и гарантировать законное право алжирцев на справедливость. Париж должен взять на себя ответственность за дезактивацию объектов захоронения радиоактивных и ядерных отходов и вернуть Алжиру все архивы испытательных полигонов, чтобы наши эксперты могли оценить ущерб и принять соответствующие меры", - отметил Бугали.

"Последствия этих ядерных взрывов должны поставить Францию перед лицом полной ответственности за свои действия и их неотвратимые результаты. Алжир никогда не согласится перевернуть эту страницу без представления счетов и не потерпит, чтобы это преступление осталось непризнанным", - заявил председатель ННС.

"Эта темная страница отвратительной колониальной истории, которая продолжает отбрасывать свою тень, не может быть перевернута, если Франция не возьмет на себя свою историческую и правовую ответственность за катастрофы, вызванные взрывами. Франция не может уклониться от этой ответственности посредством своих тщетных попыток обойти проблему и игнорировать факты", - сказал Бугали.

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Версия на азербайджанском языке Əlcəzair Fransanı Saxaradakı nüvə cinayətlərinə görə məsuliyyəti boynuna almağa çağırır

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