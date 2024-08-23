Алжир потребовал создания условий для вакцинации сектора Газа от полиомиелита

Власти Алжира потребовали немедленного выполнения резолюции Совета Безопасности ООН, касающейся прекращения огня в Газе, для начала кампании вакцинации против полиомиелита, обнаруженного в палестинском анклаве.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
"Алжир требует немедленного и полного выполнения резолюций Совета Безопасности ООН, включая резолюцию 2735, чтобы получить возможность противостоять призраку полиомиелита, который маячит на горизонте", - заявил постоянный представитель Алжира при ООН Амар Бенджама.