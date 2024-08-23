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Алжир потребовал создания условий для вакцинации сектора Газа от полиомиелита

Алжир потребовал создания условий для вакцинации сектора Газа от полиомиелита Власти Алжира потребовали немедленного выполнения резолюции Совета Безопасности ООН, касающейся прекращения огня в Газе, для начала кампании вакцинации против полиомиелита, обнаруженного в палестинском анклаве.
Другие страны
23 августа 2024 г. 16:23
Алжир потребовал создания условий для вакцинации сектора Газа от полиомиелита

Власти Алжира потребовали немедленного выполнения резолюции Совета Безопасности ООН, касающейся прекращения огня в Газе, для начала кампании вакцинации против полиомиелита, обнаруженного в палестинском анклаве.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Алжир требует немедленного и полного выполнения резолюций Совета Безопасности ООН, включая резолюцию 2735, чтобы получить возможность противостоять призраку полиомиелита, который маячит на горизонте", - заявил постоянный представитель Алжира при ООН Амар Бенджама.

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Версия на английском языке Algeria urges immediate ceasefire in Gaza to avert catastrophic polio outbreak

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