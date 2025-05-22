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Алжир подготовил проект резолюции СБ ООН о снятии ограничений на доставку помощи в Газу

Алжир подготовил проект резолюции СБ ООН о снятии ограничений на доставку помощи в Газу Алжир подготовил новый проект ближневосточной резолюции в Совете Безопасности ООН, в котором содержится требование отмены всех ограничений на поставку гуманитарной помощи в сектор Газа.
Другие страны
22 мая 2025 г. 23:33
Алжир подготовил проект резолюции СБ ООН о снятии ограничений на доставку помощи в Газу

Алжир подготовил новый проект ближневосточной резолюции в Совете Безопасности ООН, в котором содержится требование отмены всех ограничений на поставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

Как передает Report, об этом сообщило постоянное представительство Израиля при всемирной организации.

Отмечается, что голосование по документу состоится 28 мая.

"Алжир распространил проект антиизраильской резолюции, который будет поставлен на голосование в следующую среду, - говорится в заявлении. - Проект резолюции отмены всех ограничений на доставку гуманитарной помощи в Газу, освобождение заключенных и полный выход (израильских войск) из Газы, при этом не упоминаются ни ХАМАС, ни террористическая атака на Израиль 7 октября 2023 года".

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