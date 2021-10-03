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Алжир отозвал посла во Франции после заявлений Макрона

Алжир отозвал посла во Франции после заявлений Макрона Глава Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что отозвал посла во Франции для консультаций после "безответственных" заявлений президента Франции Эммануэля Макрона.
Другие страны
3 октября 2021 г. 10:27
Алжир отозвал посла во Франции после заявлений Макрона

Глава Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что отозвал посла во Франции для консультаций после "безответственных" заявлений президента Франции Эммануэля Макрона.

Как передает Report, об этом отмечает пресс-служба президента на официальном сайте.

"Решение отозвать посла из Парижа принято в связи с безответственными заявлениями со стороны президента Франции", - говорится в сообщении.

По информации газеты Le Monde, президент Франции сказал, что история Алжира полностью переписана.

Теббун подчеркнул, что его страна "категорически не приемлет любое вмешательство в свои внутренние дела".

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Версия на азербайджанском языке Əlcəzair prezidenti: “Makronun məsuliyyətsiz açıqlaması ilə əlaqədar səfirimiz geri çağırdım”

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