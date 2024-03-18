Алжир осудил планы Марокко конфисковать помещения алжирского посольства в королевстве

Власти Алжира решительно осуждают планы Марокко конфисковать помещения алжирского посольства в королевстве.

Власти Алжира решительно осуждают планы Марокко конфисковать помещения алжирского посольства в королевстве.

Как передает Report , об этом говорится в опубликованном коммюнике МИД североафриканской республики.

"Королевство Марокко вступило в новую фазу эскалации своего провокационного поведения в отношении Алжира. Эти новые провокации недавно проявились в проекте конфискации помещений посольства алжирского государства в Марокко", - отмечается в документе внешнеполитического ведомства.

"Налицо безобразное нарушение уважения и обязанности защищать дипломатические представительства суверенных государств, которые защищены как международным правом, так и обычаями. Марокканский план, противоречащий цивилизованной международной практике, серьезно нарушает обязательства в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, которая требует уважать и защищать посольства на своей территории, независимо от обстоятельств", - подчеркнули в МИД Алжира.

"Алжир осуждает эту грабительскую операцию Марокко, ее незаконность и несовместимость с обязанностями, принятыми на себя любым государством - членом международного сообщества", - добавили в министерстве.

"Правительство Алжира ответит на эти провокации всеми средствами, которые оно сочтет целесообразными. Точно так же оно будет использовать все доступные законные пути и средства, в частности в рамках ООН, чтобы обеспечить уважение своих интересов", - подытожили в МИД.