​В Алжире обнаружено тело гражданина Франции

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Тело французского инструктора горного туризма Эрве Гурделя, который был обезглавлен в Алжире джихадистами в сентябре прошлого года, обнаружили солдаты алжирской армии.
Как передает Report, об этом со ссылкой на источники в спецслужбах сообщает в четверг, 15 января, информационное агентство "Франс Пресс".
Обезглавленное тело было захоронено в Акбиле, где Гурдель был похищен боевиками террористической группировки "Джунд аль-Халифа" ("Солдаты халифата").
Армия мобилизовала 3000 солдат, чтобы найти тело 55-летнего инструктора. В среду военные приступили к очередному этапу поиска. По наводке одного из арестованных исламистов останки Гурделя были обнаружены, сообщил источник из службы безопасности.
Поиском руководило элитное армейское подразделение, которое использовало служебных собак.
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