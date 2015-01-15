 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Алжире обнаружено тело гражданина Франции

    Обезглавленное тело было захоронено в Акбиле, где Гурдель был похищен боевиками

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Тело французского инструктора горного туризма Эрве Гурделя, который был обезглавлен в Алжире джихадистами в сентябре прошлого года, обнаружили солдаты алжирской армии.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на источники в спецслужбах сообщает в четверг, 15 января, информационное агентство "Франс Пресс".

    Обезглавленное тело было захоронено в Акбиле, где Гурдель был похищен боевиками террористической группировки "Джунд аль-Халифа" ("Солдаты халифата").

    Армия мобилизовала 3000 солдат, чтобы найти тело 55-летнего инструктора. В среду военные приступили к очередному этапу поиска. По наводке одного из арестованных исламистов останки Гурделя были обнаружены, сообщил источник из службы безопасности.

    Поиском руководило элитное армейское подразделение, которое использовало служебных собак.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi