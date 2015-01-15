​В Алжире обнаружено тело гражданина Франции

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Тело французского инструктора горного туризма Эрве Гурделя, который был обезглавлен в Алжире джихадистами в сентябре прошлого года, обнаружили солдаты алжирской армии.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники в спецслужбах сообщает в четверг, 15 января, информационное агентство "Франс Пресс".

Обезглавленное тело было захоронено в Акбиле, где Гурдель был похищен боевиками террористической группировки "Джунд аль-Халифа" ("Солдаты халифата").

Армия мобилизовала 3000 солдат, чтобы найти тело 55-летнего инструктора. В среду военные приступили к очередному этапу поиска. По наводке одного из арестованных исламистов останки Гурделя были обнаружены, сообщил источник из службы безопасности.

Поиском руководило элитное армейское подразделение, которое использовало служебных собак.