Алжир допустил отказ от стратегических отношений с Францией

Напряженность между Алжиром и Францией может привести к почти полному разрыву стратегических отношений.
Другие страны
8 августа 2025 г. 18:18
Алжир допустил отказ от стратегических отношений с Францией

Напряженность между Алжиром и Францией может привести к почти полному разрыву стратегических отношений.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости заместитель председателя Национальной народной ассамблеи (парламента) Сулейман Заркани, отметив, что страна не стремится к эскалации, но в то же время готова к таким последствиям.

"Отношения между Алжиром и Францией могут перерасти в почти полный разрыв стратегических связей, которые сохранялись на протяжении многих десятилетий. Однако подобные шаги приведут к обычному сотрудничеству между государствами, основывающимся исключительно на собственных интересах и абсолютном равноправии. При этом такой подход будет игнорировать исторические связи и исключительное партнерство, которые и остались, впрочем, только в официальных речах", - сказал он.

По его словам, Париж должен сделать выбор в пользу равноправного партнерства с Алжиром, иначе он потеряет стратегического союзника в регионе.

"Алжир не стремится к разрыву, но в то же время, разумеется, больше не опасается последствий. Сейчас выбор за Францией: либо в Париже принимают партнерство с суверенным Алжиром, либо окончательно утрачивают стратегического союзника в регионе Южного Средиземноморья", - добавил Заркани.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон поручил главе МИД Жану-Ноэлю Барро уведомить Алжир о формальной приостановке действия соглашения от 2013 года, которое позволяет держателям служебных и дипломатических паспортов въезжать во Францию без визы. Арабская страна ответила зеркальными мерами, что стало новым витком противостояния.

Версия на азербайджанском языке Əlcəzair Fransa ilə strateji əlaqələrdən imtina edə bilər

Последние новости

