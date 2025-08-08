Алжир допустил отказ от стратегических отношений с Францией

Напряженность между Алжиром и Францией может привести к почти полному разрыву стратегических отношений.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости заместитель председателя Национальной народной ассамблеи (парламента) Сулейман Заркани, отметив, что страна не стремится к эскалации, но в то же время готова к таким последствиям.

"Отношения между Алжиром и Францией могут перерасти в почти полный разрыв стратегических связей, которые сохранялись на протяжении многих десятилетий. Однако подобные шаги приведут к обычному сотрудничеству между государствами, основывающимся исключительно на собственных интересах и абсолютном равноправии. При этом такой подход будет игнорировать исторические связи и исключительное партнерство, которые и остались, впрочем, только в официальных речах", - сказал он.

По его словам, Париж должен сделать выбор в пользу равноправного партнерства с Алжиром, иначе он потеряет стратегического союзника в регионе.

"Алжир не стремится к разрыву, но в то же время, разумеется, больше не опасается последствий. Сейчас выбор за Францией: либо в Париже принимают партнерство с суверенным Алжиром, либо окончательно утрачивают стратегического союзника в регионе Южного Средиземноморья", - добавил Заркани.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон поручил главе МИД Жану-Ноэлю Барро уведомить Алжир о формальной приостановке действия соглашения от 2013 года, которое позволяет держателям служебных и дипломатических паспортов въезжать во Францию без визы. Арабская страна ответила зеркальными мерами, что стало новым витком противостояния.