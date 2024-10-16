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Алжир, Британия и Франция созвали срочное заседание СБ ООН из-за ситуации в Газе

Алжир, Британия и Франция созвали срочное заседание СБ ООН из-за ситуации в Газе Алжир, Великобритания и Франция созвали срочное заседание Совета Безопасности ООН 16 октября для обсуждения гуманитарной ситуации в секторе Газа.
Другие страны
16 октября 2024 г. 15:49
Алжир, Британия и Франция созвали срочное заседание СБ ООН из-за ситуации в Газе

Алжир, Великобритания и Франция созвали срочное заседание Совета Безопасности ООН 16 октября для обсуждения гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

"Гуманитарное положение в северной части Газы вызывает ужас. Ситуация с доступом к системам жизнеобеспечения ухудшается. По информации ООН, за последние две недели туда почти не поступало продовольствия. Израиль должен обеспечить защиту мирных жителей и открыть маршруты для доставки жизненно необходимой помощи. Вместе с нашими французскими и алжирскими коллегами мы созвали сегодня срочное заседание Совета Безопасности ООН для решения этой проблемы", - сказано в нем.

В заявлении они призвали к немедленному прекращению огня для того, чтобы обеспечить поставки гуманитарных грузов.

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