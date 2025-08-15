Алжир близок к соглашению о разработке месторождений газа с ExxonMobil и Chevron

Алжир близок к заключению соглашения с ExxonMobil (SPB: XOM) Corp. и Chevron Corp. (SPB: CVX) о разработке месторождений газа в стране, включая сланцевые.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Национального агентства по оценке углеводородных ресурсов (ALNAFT) Самир Бехти.

"Технические аспекты уже более или менее согласованы, но переговоры по коммерческим вопросам продолжаются и будут скоро завершены", - сказал он.

Алжир делает крупную ставку на сланцевую добычу, рассчитывая поддержать государственные доходы. На долю углеводородов приходится более 75% экспорта из страны. Попытки диверсифицировать экономику пока являются ограниченными, а растущее потребление энергоресурсов в стране с населением в 47 млн человек делает новые инвестиции крайне важными.

В Chevron, в свою очередь, отметили, о потенциале добычи нефти и газа в Алжире.

"Учитывая наш опыт и возможности, мы воодушевлены потенциальным сотрудничеством", - заявили в компании.

Существующая газовая инфраструктура Алжира и близость страны к Европе являются факторами, привлекающими иностранные компании. При этом высокие затраты на бурение в пустыне не позволяют рассчитывать на крупные доходы, отмечают эксперты.