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Аляска судится с правительством США из-за нефти

Аляска судится с правительством США из-за нефти Штат Аляска подал судебный иск против уходящей администрации президента США Джо Байдена в связи с ограничениями, наложенными федеральным правительством на разработку нефтяных и газовых месторождений.
Другие страны
8 января 2025 г. 09:25
Аляска судится с правительством США из-за нефти

Штат Аляска подал судебный иск против уходящей администрации президента США Джо Байдена в связи с ограничениями, наложенными федеральным правительством на разработку нефтяных и газовых месторождений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

Как отмечается, власти Аляски остались недовольны принятым в декабре 2024 года решением американской администрации, ограничивающим предоставление в аренду под разработку нефтяных и газовых месторождений участков на территории штата. Из-за этого решения "невозможна или непрактична разработка" 400 тыс. акров (162 тыс. гектаров) земли, приводит агентство выдержку из искового заявления. Из него также следует, что эти меры "серьезно ограничат будущую нефтеразведку и бурение" в Национальном Арктическом заповеднике на Аляске.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее обещал, что в первый день после вступления в должность отменит все ограничения на производство энергоносителей, введенные Байденом. Он в том числе заявил, что вновь откроет для добычи нефти и газа Национальный Арктический заповедник.

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Версия на английском языке Alaska sues Biden administration over oil and gas leases in Arctic refuge

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