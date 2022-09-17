Аляска начала готовиться к приходу шторма исторического масштаба

Жители западного побережья Аляски готовятся к мощному шторму, который, по прогнозам синоптиков, может стать сильнейшим за последнее время.

Жители западного побережья Аляски готовятся к мощному шторму, который, по прогнозам синоптиков, может стать сильнейшим за последнее время.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg .

Ожидается, что шторм принесет в регион ураганный ветер и прибойные волны, которые могут привести к наводнению и отключению электричества.

"Это шторм исторического масштаба", - считает климатолог Рик Томан из Аляскинского университета в Фэрбенксе. "Через 10 лет люди будут вспоминать о сентябрьском шторме 2022 года как о знаковом событии", - заявил он.

По данным Национальной метеорологической службы США, ураганные ветры прогнозируются в некоторых районах Берингова моря, а в небольших населенных пунктах Элим и Коюк, расположенных в 145 км от города Ном, уровень воды может оказаться на пять метров выше нормы.