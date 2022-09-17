О нас

Аляска начала готовиться к приходу шторма исторического масштаба

Аляска начала готовиться к приходу шторма исторического масштаба Жители западного побережья Аляски готовятся к мощному шторму, который, по прогнозам синоптиков, может стать сильнейшим за последнее время.
Другие страны
17 сентября 2022 г. 06:52
Аляска начала готовиться к приходу шторма исторического масштаба

Жители западного побережья Аляски готовятся к мощному шторму, который, по прогнозам синоптиков, может стать сильнейшим за последнее время.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Ожидается, что шторм принесет в регион ураганный ветер и прибойные волны, которые могут привести к наводнению и отключению электричества.

"Это шторм исторического масштаба", - считает климатолог Рик Томан из Аляскинского университета в Фэрбенксе. "Через 10 лет люди будут вспоминать о сентябрьском шторме 2022 года как о знаковом событии", - заявил он.

По данным Национальной метеорологической службы США, ураганные ветры прогнозируются в некоторых районах Берингова моря, а в небольших населенных пунктах Элим и Коюк, расположенных в 145 км от города Ном, уровень воды может оказаться на пять метров выше нормы.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Фарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
ФотоФарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
10 сентября 2022 г. 21:57
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
12 сентября 2022 г. 00:47
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 03:29
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
13 сентября 2022 г. 17:37
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 22:38
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
14 сентября 2022 г. 10:01
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
14 сентября 2022 г. 17:02
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
16 сентября 2022 г. 10:46
ЦБ России снизил учетную ставку
ЦБ России снизил учетную ставку
16 сентября 2022 г. 14:39
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
16 сентября 2022 г. 18:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi