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Альянс левых вынесет вотум недоверия правительству Франции

Альянс левых вынесет вотум недоверия правительству Франции Альянс левых вынесет вотум недоверия новому правительству Франции во главе с Мишелем Барнье.
Другие страны
22 сентября 2024 г. 18:11
Альянс левых вынесет вотум недоверия правительству Франции

Альянс левых вынесет вотум недоверия новому правительству Франции во главе с Мишелем Барнье.

Как передает Report, об этом заявил первый секретарь входящей в альянс Социалистической партии Оливье Фор в эфире телеканала France 3.

"За выражение недоверия правительству проголосуют все партии "Нового народного фронта". Это будет общим требованием, которое поддержит Социалистическая партия", - сказал он.

По его мнению, новый состав правительства является вызовом демократии.

"Ни в одной стране Европы президент не может позволить себе игнорировать коалицию, занявшую первое место на выборах", - заметил Фор.

Ранее левый "Новый народный фронт" занял первое место на внеочередных парламентских выборах во Франции.

Напомним, что Барнье был назначен на пост премьера 5 сентября, на формирование нового кабмина ему потребовалось более двух недель. Это происходило на фоне сложной политической обстановки в стране после досрочных выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента), где ни бывшее правящее большинство, ни оппозиционные правые и левые силы не смогли получить абсолютного большинства.

Первую проверку на прочность правительству предстоит пройти 1 октября, когда новый премьер планирует изложить свою политическую программу перед депутатами Нацсобрания.

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