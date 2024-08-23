Альтернатива для Германии планирует создать европейскую партию

Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), создав в Европарламенте (ЕП) фракцию правых, теперь планирует основать европейскую партию.

Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), создав в Европарламенте (ЕП) фракцию правых, теперь планирует основать европейскую партию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство DPA.

В пресс-службе партии подтвердили эту информацию, однако не стали отвечать на дополнительные вопросы, касающиеся будущей партии.

По информации представителя АдГ, для основания новой партии было создано объединение-предшественник "Европа суверенных наций", в которое, среди прочих, входят сопредседатели партии Тино Хрупалла и Алис Вайдель. Фракция из 25 депутатов в Европарламенте, в которую входят 14 членов АдГ и парламентарии из семи других стран, в первую очередь из Восточной Европы, также называется "Европа суверенных наций".

Заявление о признании партийной семьи и о выделении средств из бюджета на следующий год должно быть получено ЕС к концу сентября, пишет DPA. Специальный партийный орган, закрепленный в уставе АдГ, все еще должен дать согласие. Представитель АдГ подтвердил, что это должно произойти в середине сентября.