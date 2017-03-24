Алмазбек Атамбаев призвал жителей страны критически относиться к высказываниям и действиям ряда политиков

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев призвал жителей республики сохранять спокойствие и критически относиться к высказываниям и действиям ряда политиков.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в обращении к народу в связи с 12-й годовщиной революции.

По словам кыргызского лидера, сегодня важно не поддаваться на провокации тех политиков, которые ради удовлетворения собственных узкокорыстных интересов пытаются расколоть общество и дестабилизировать ситуацию в стране.