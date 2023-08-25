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Алматы накрыло дымом из-за пожара

Алматы накрыло дымом из-за пожара Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алма-Аты призвал жителей носить маски, а пожилым людям стараться не выходить на улицы из-за смога и запаха гари в результате пожара на складе со стройматериалами.
Другие страны
25 августа 2023 г. 09:07
Алматы накрыло дымом из-за пожара

Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы призвал жителей носить маски, а пожилым людям стараться не выходить на улицы из-за смога и запаха гари в результате пожара на складе со стройматериалами.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Просим сохранять спокойствие, носить маски. Людям с заболеваниями органов дыхания и пожилым людям рекомендуется не выходить из дома, в особенности жителям, проживающим в близости от места пожара", - говорится в сообщении.

В ДЧС пояснили, что в ночь на 25 августа в одном из районов Алматы был ликвидирован пожар высокой степени сложности на складе с ламинатом.

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