Алматы накрыло дымом из-за пожара

Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы призвал жителей носить маски, а пожилым людям стараться не выходить на улицы из-за смога и запаха гари в результате пожара на складе со стройматериалами.
Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.
"Просим сохранять спокойствие, носить маски. Людям с заболеваниями органов дыхания и пожилым людям рекомендуется не выходить из дома, в особенности жителям, проживающим в близости от места пожара", - говорится в сообщении.
В ДЧС пояснили, что в ночь на 25 августа в одном из районов Алматы был ликвидирован пожар высокой степени сложности на складе с ламинатом.