Алла Гордиенко: Благодаря Азербайджану мы узнаем о великой тюркской культуре

10:00

В Киеве, в Государственной национальной детской библиотеке Украины, состоялся День культуры по случаю годовщины восстановления независимости Азербайджана.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в мероприятии, организованном посольством Азербайджана в Украине, приняли участие иностранные дипломаты, государственные чиновники Украины, представители диаспоры и деятели культуры, а также учащиеся и преподаватели Лицея "Лингвист" имени академика Зарифы Алиевой в Ирпене.

Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев рассказал украинцам, что сегодня граждане Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева уверенно идут по пути прогресса и развития. Он также подробно проинформировал присутствующих о международной конференции СОР29, которая пройдет в Азербайджане в ноябре текущего года.

Директор Национальной детской библиотеки Украины, общественный деятель Алла Гордиенко заявила Report, что культурное сотрудничество между Азербайджаном и Украиной имеет большое значение. Она подчеркнула, что благодаря Азербайджану украинцы узнают о великой тюркской культуре:

"Культурная сила-главное оружие. Именно на ее основе Азербайджан освободил свои земли от оккупации. Мы рады этому. Уверена, что то же самое ждет и нас".

В рамках мероприятия прозвучали азербайджанские песни и стихи, был показан спектакль, представлена новая книга "Культурные ценности азербайджанского народа", а также состоялась выставка национальной одежды и атрибутов Азербайджана.