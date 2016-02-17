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    Alitalia: Луч лазера был нацелен на самолет с Папой Римским на борту

    Ни один член экипажа и ни один пассажир не пострадали от действий лазерных хулиганов

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ На самолет итальянской авиакомпании Alitalia, на борту которого находился Папа Римский Франциск, во время приземления в столице Мексики был направлен лазерный луч.

    Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном в среду заявлении Alitalia.

    Инцидент произошел 12 февраля с рейсом AZ4000, прибывшим в Мехико из Гаваны.

    "Экипаж рейса AZ4000 во время посадки 12 февраля, как и другие самолеты, сообщил о направленном с земли лазерном луче на прилетающие воздушные суда", - говорится в пресс-релизе компании.

    При этом в сообщении отмечается, что ни один член экипажа и ни один пассажир не пострадали от действий "лазерных хулиганов".

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