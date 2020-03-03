​AliExpress предупредила о задержках с доставками из-за коронавируса

Интернет-площадка AliExpress, принадлежащая крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba, сообщила о возможных задержках в поставках заказов покупателям из-за коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила компания на своей странице в Facebook.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы доставить ваши посылки, но могут быть некоторые задержки из-за коронавируса".

При этом AliExpress отметила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает сами посылки безопасными, но, тем не менее, обработка заказов требует больше времени.