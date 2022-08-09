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Alibaba сократила число сотрудников на 9241 за второй квартал 2022 года

Alibaba сократила число сотрудников на 9241 за второй квартал 2022 года Китайская корпорация Alibaba сократила число сотрудников на 9241 за второй квартал 2022 года в целях уменьшения издержек.
Другие страны
9 августа 2022 г. 14:47
Alibaba сократила число сотрудников на 9241 за второй квартал 2022 года

Китайская корпорация Alibaba сократила число сотрудников на 9241 за второй квартал 2022 года в целях уменьшения издержек.

Как передает Report, об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-релиз компании.

Как уточняет агентство, причинами стали растущая инфляция, увеличение стоимости материалов и политическая напряженность. На данный момент на компанию работает 245700 человек.

Выручка мирового лидера интернет-торговли во втором квартале составила 205,55 млрд юаней (около $30,68 млрд), в первом квартале этот показатель был на уровне 204,05 млрд юаней (около $30,4 млрд)

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Версия на английском языке Alibaba reduces number of employees by 9,241 for 2Q 2022

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