Alibaba сократила число сотрудников на 9241 за второй квартал 2022 года

Китайская корпорация Alibaba сократила число сотрудников на 9241 за второй квартал 2022 года в целях уменьшения издержек.

Китайская корпорация Alibaba сократила число сотрудников на 9241 за второй квартал 2022 года в целях уменьшения издержек.

Как передает Report, об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-релиз компании.

Как уточняет агентство, причинами стали растущая инфляция, увеличение стоимости материалов и политическая напряженность. На данный момент на компанию работает 245700 человек.

Выручка мирового лидера интернет-торговли во втором квартале составила 205,55 млрд юаней (около $30,68 млрд), в первом квартале этот показатель был на уровне 204,05 млрд юаней (около $30,4 млрд)